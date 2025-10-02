أرسنال يتخطى أوليمبياكوس بثنائية ويقترب من صدارة مجموعته بدوري الأبطال

حقق أرسنال الإنجليزي انتصارًا مهمًا على حساب ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدف التقدم مبكرًا عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 92، ليؤكد تفوق "الجانرز" ويحصد الفريق نقاط اللقاء كاملة.

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة بعد جولتين، ليعزز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة.

واعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على أسلوب هجومي بتواجد فيكتور جيوكيريس ولياندرو تروسارد إلى جانب مارتينيلي في الخط الأمامي، بينما قاد مارتن أوديجارد منظومة الوسط.