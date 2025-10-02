فياريال يخطف تعادلاً قاتلاً من يوفنتوس في دوري الأبطال

انتزع فريق فياريال الإسباني تعادلاً مثيراً من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



تفاصيل اللقاء



الشوط الأول: تفوق فياريال مبكرًا بعدما افتتح الجورجي جيورج ميكوتادزي التسجيل في الدقيقة 18، لينهي الفريق الإسباني النصف الأول متقدمًا بهدف نظيف.



الشوط الثاني: عاد يوفنتوس بقوة، حيث سجل فيدريكو جاتي هدف التعادل في الدقيقة 49، وأضاف فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثاني في الدقيقة 56، ليقلب الطاولة لصالح “السيدة العجوز”.



الدقيقة 90: رفض فياريال الاستسلام، ليحرز ريناتو فيجا هدف التعادل القاتل، مانحًا فريقه نقطة ثمينة أمام أنصاره.



ترتيب المجموعة

رفع يوفنتوس رصيده إلى نقطتين احتل بهما المركز 23.

بينما حصد فياريال أول نقطة له ليحتل المركز 26 في جدول ترتيب البطولة.