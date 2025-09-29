قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للطلاب والموظفين؟

موعد اجازة 6 أكتوبر
موعد اجازة 6 أكتوبر
أحمد أيمن


الاثنين أم الخميس؟ يتساءل ملايين المصريين من الطلاب والموظفين عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2025، وهى إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين بالدولة، حيث حسمت الحكومة الأمر وحددت موعد الإجازة.

جدير بالذكر أن مصر تحتفل بالذكرى الـ52 لـ حرب 6 أكتوبر، وهى الحرب التي استعادت فيها مصر أرض سيناء الغالية من الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973، الموافق 10 رمضان 1393، بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان، وانتهت الحرب رسميًا مع نهاية يوم 24 أكتوبر من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

موعد اجازة 6 أكتوبر 2025

ومن المتوقع أن تأتي إجازة عيد القوات المسلحة يوم الإثنين 6 أكتوبر، مما يفتح باب الخيارات لتأجيلها إلى نهاية الأسبوع وفقا لقرار الحكومة بترحيل الاجازات لنهاية الأسبوع. 

وفي حال تم ترحيل العطلة إلى يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، ستحصل الجماهير على عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام، يستفيد منها الموظفون والطلاب الذين يحصلون على إجازة يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية.

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع. 

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي:

الجمعة 3 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 4 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الإثنين 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، مع توقعات بترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر.

الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية.

انتهاء الإجازات الرسمية لعام 2025

تجدر الإشارة إلى أن إجازة عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر ستكون آخر إجازة رسمية في العام الجاري، مما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر لن يشهدا أي عطلة رسمية.

رغم ذلك، سيكون هناك أيام راحة أسبوعية للطلاب والموظفين وهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

