بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟

مع اقتراب موعد إجازة 6 أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة، يتساءل الكثير عن الاجازات الرسمية المتبقية في ٢٠٢٥ خاصة بعد اقتراب انتهاء العام الجاري ولم يتبقى سوى شهرين فقط على العام الجديد2026، فهل انتهت الإجازات الرسمية خلال 2025؟.

الاجازات الرسمية المتبقية في 2025

وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الصادرة عن عام 2025 ، فيتبقى إجازة رسمية واحدة فقط خلال العام الجاري وتكون مدفوعة الأجر وهي إجازة 6 أكتوبر2025 .

اجازات 2025

آخر إجازة رسمية في 2025

وبذلك تنتهي العطلات الرسمية لعام ٢٠٢٥ والتي كانت جميعها مدفوعة الأجر ومنها المناسبات الرسمية و عيدين الفطر و الأضحى ، وشم النسيم و المولد النبوي الشريف ، و آخرها إجازة ٦ أكتوبر المقبلة.

رئيس الوزراء يعلن إجازة 6أكتوبر رسمياً

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة ، على إجازة 6 أكتوبر يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر بدلاً من الأثنين 6 أكتوبر، وذلك بعد قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.

إجازة 6 أكتوبر2025 للقطاع الخاص

كما شمل قرار مجلس الوزراء، إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، وهي مماثلة للقطاع الحكومي، وهي يوم الخميس 9 أكتوبر بدلاً من الاثنين 6 أكتوبر ، وبذلك يحصل القطاع الخاص على يومي الخميس والجمعة إجازة .

إجازة 6 اكتوبر للبنوك

اعلن النبك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر يوم الخميس المقبل والموافق 9 أكتوبر 2025 بمناسبة حرب السادس من اكتوبر، على أن يستأنف الموظفين عملهم العمل صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

اجازة 6 اكتوبر 2025

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع.

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي: