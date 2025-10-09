بعد التأهل لكأس العالم.. طائرة المنتخب في طريق عودتها إلى القاهرة | شاهد

أقلعت منذ قليل من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، طائرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “منتخب مصر”، في طريق العودة إلي مطار القاهرة الدولي بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلنت الناقل الوطني مصر للطيران، عن تشغيل رحلة خاصة رقم MS3951 بأحدث طائرات الشركة من طراز A321neo قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعلي متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب فوزه علي منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب وتأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وقدمت مصرللطيران كافة خدماتها لتيسير إجراءات السفر للمنتخب الوطني خلال مشواره لتحقيق حلم الوصول إلي مونديال 2026 وسفره مباشرة علي متن طائرات الشركة الوطنية في جميع المباريات التي أقيمت خارج مصر في الدول الأفريقية المشاركه في مجموعة المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعربت مصرللطيران عن خالص التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وشعب مصر العظيم بتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم 2026.