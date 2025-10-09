500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، للعمل في شركة فارما بلبنان على مهن كهربائي وميكانيكي، ويبدأ التقديم من اليوم الخميس 9-10-2025 ولمدة 5 أيام متتالية ، على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index .

وأكد الوزير أن هذه الفرص عبارة عن : كهربائي خبرة في فحص شبكة الأسلاك والتجهيزات، كقواطع التيار ولوحات التوزيع.. وميكانيكي معدات خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية في الآت تصنيع المواد الغذائية ..وفني كهرباء وميكانيكي كهروميكانيكي، خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية للآلات الصناعية ، وميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية hvac ، خبرة في صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية في بيئة صناعية أو غذائية ..).

فرص عمل للشباب

وقال جبران إن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج ..واوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن شروط ومميزات هذه الفرص هي كالتالي : - مدة التعاقد 3 سنوات..-خبرة لا تقل عن 3 سنوات ..-السن لا يزيد عن 35 سنة ..- المرتب 500 دولار كل شهر ..-توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال ..-توفير تذكرة السفر ذهاب وعودة ،وتكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل مؤمنة من جانب صاحب العمل ..-لابد من حصول العامل على شهادة قياس مستوى المهارة على المهنة المرشح للعمل فيها..