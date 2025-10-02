فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توفير 3 فرص عمل جديدة للشباب المصري في المملكة الأردنية الهاشمية، وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة الملحق العمالي محمود فهمي، وذلك للعمل في مجال صناعة المواسير الأسمنتية والمنتجات الأسمنتية، برواتب تتراوح بين 250 إلى 290 دينار أردني..وذلك في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق العمل الخارجية أمام الكوادر المصرية .

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي في إطار الاتفاق المبرم بين وزارتي العمل في مصر والأردن لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية والحد من ظاهرة السمسرة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الفرص تتضمن امتيازات اجتماعية وصحية، ودعت الشباب الراغبين في الالتحاق بها إلى سرعة التسجيل، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index