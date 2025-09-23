قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديد بالتعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة 300 فرصة عمل بالتعاون مع شركة أس أي وايرنج سيستم، وذلك بواقع 100 مهندس و200 عامل إنتاج.

وأكدت الوزارة أن الرواتب تبدأ من 10,000 جنيه للمهندسين و8,000 جنيه لعمال الإنتاج، بالإضافة إلى حافز انتظام ضمن المزايا المقدمة للعاملين.

وأشار البيان إلى أن التقديم يتم من خلال المقابلات الشخصية، والتي ستجرى يوميًا بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمقر الشركة الكائن في 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية – عقارات أرقام (53 – 54 – 55).

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقدم للاستفادة من هذه الفرص المتميزة التي توفر دخلاً مجزيًا وحوافز محفزة للعمل.

وزارة العمل فرص عمل بالداخل القطاع الخاص

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

