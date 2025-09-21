وزير العمل: الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير جميع مراكز التدريب المهني

أكد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد ، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير جميع مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية.

وقال جبران ـ في تصريح لقناة ( النيل) الأخبار ـ إن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بالاهتمام بالتدريب وتنمية مهارات الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ، مضيفا أن الوزارة لديها هدف وهو توحيد كل مراكز التدريب في كل الوزارات والهيئات لتصبح تحت مظلة موحدة كل فيما يخصه، وذلك من خلال تطوير المناهج والمعدات الحديثة وكل ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبشأن تعزيز التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه في القاهرة والإسكندرية ، قال جبران "كنت حريص منذ توليت الوزارة على تعزيز التعاون مع هذا المعهد العريق والذي تخرج منه دفعات كثيرة وساهم في تعليم وتدريب وتوظيف العمالة المصرية بشكل احترافي ".

وأضاف أن 100 % من خريجي المعهد يندمجوا فورا في سوق العمل، مشيرا إلى أن الشركات حريصة على توظيف كل خريجي معهد الساليزيان الإيطالي لما يقدمه لهم من تدريبات عصرية ومتطورة.

وبشأن رسالته للشباب الذين يلتحقون للسفر للخارج عبر شركات غير مرخصة ، قال "إننا نحذر الشباب دائما من هذه الشركات الوهمية وندعوهم للرجوع إلى وزارة العمل للتأكد من أنشطتها "، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لجهود وزارة الداخلية في ضبط شركات وهمية وغير مرخصة كثيرة في الصعيد.

وبالنسبة لعمل الأجانب في مصر ، دعا جبران مجددا الأجانب الراغبين للعمل في مصر بالتوجه إلى وزارة العمل في مدينة نصر لتسجيل بياناتهم والحصول على التصريحات اللازمة حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفة، خاصة مع تخفيض بعض الرسوم والمستندات المطلوبة.