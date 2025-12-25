القارئ محمد الملاح يكشف مفاجأة بشأن فيديو «النقطة» في باكستان

كشف القارئ محمد الملاح مفاجأة جديدة بشأن فيديو إلقاء النقود عليه أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم في إحدى الفعاليات الدينية بدولة باكستان، مؤكدًا أنه فوجئ تمامًا بما حدث، ولم يكن على علم مسبق أو موافقة منه على هذا التصرف، مشددًا على أنه كان في حالة تركيز وخشوع كاملين في التلاوة ولم يلتفت لما جرى حوله إطلاقًا.

وأوضح الملاح في مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما ظهر في الفيديو يُعد سلوكًا ثقافيًا متعارفًا عليه لدى بعض الحضور في باكستان للتعبير عن الإعجاب بصوت القارئ، لكنه في الوقت نفسه يرفض هذا الفعل ولا يقرّه احترامًا لقدسية القرآن الكريم، لافتًا إلى أنه لم يدرك الواقعة إلا بعد انتهاء الحفل ومشاهدته للمقطع المتداول.

وأكد القارئ محمد الملاح أن تحميله مسؤولية تصرفات الجمهور أمر غير منطقي، موضحًا أنه حضر خصيصًا لتلاوة القرآن فقط، معربًا عن احترامه الكامل لقرارات نقابة قراء القرآن الكريم، واستعداده للتعاون مع أي تحقيق لكشف الحقيقة كاملة.