لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
ديني

100 ألف جنيه للمركز الأول.. مسابقة القرآن الكريم بجامعة الأزهر تواصل اختباراتها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة مفاجئة للاطمئنان على سير أعمال اختبارات مسابقة القرآن الكريم الكبرى التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، التي تقام في قاعة المؤتمرات بفندق جامعة الأزهر بمدينة نصر.

وخلال الجولة التفقدية جلس رئيس الجامعة مع لجنة الاختبارات التي تضم مجموعة من خيرة أساتذة جامعة الأزهر في مختلف التخصصات العربية والإسلامية.

واستمع رئيس الجامعة من اللجنة إلى إجراءات المسابقة وما تشهده من نزاهة وشفافية، وأكد أهمية اختيار أفضل النماذج الطلابية المتقدمة للمسابقة.

واستمع رئيس الجامعة إلى بعض أبنائه الطلاب من أصحاب البصيرة وعبر عن سعادته بمستوى أبنائه الطلاب المتقدمين إلى المسابقة علميًّا وخلقيًّا.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم رصد جوائز قيِّمة للعشرة طلاب الأوائل الذين سوف يتم الإعلان عن نتيجتهم قريبًا، لافتا إلى أن الفائز بالمركز الأول سوف يحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أما الفائز بالمركز الثاني فسوف يحصل على جائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثالث سوف يحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه، الفائز الرابع يحصل على جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، والفائز بالمركز الخامس يحصل على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، بجانب خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه لخمسة فائزين.

وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في مختلف كليات جامعة الأزهر بالحرص على الاشتراك في مختلف المسابقة التي تنظمها الجامعة؛ ومنها: مسابقة "القراءة الحرة" التي رصد للفائزين فيها جوائز مالية قيمة قيمتها 100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول.

وفي ختام الجولة التفقدية لمسابقة القرآن الكريم أشاد رئيس الجامعة بجهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب وما تشهده من أنشطة مختلفة في جميع المجالات.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر اختبارات مسابقة القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم الكبرى مسابقة القرآن الكريم

