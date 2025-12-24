قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح قاعة المؤتمرات بكلية التجارة بنين بالقاهرة

أحمد سعيد

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ قاعة المؤتمرات بكلية التجارة للبنين بالقاهرة التي قامت على تجديدها وتطويرها الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة برئاسة المهندس محمد ماجد، مدير عام الشئون الهندسية. 

رئيس جامعة الأزهر يفتتح قاعة المؤتمرات بكلية التجارة بنين بالقاهرة

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على المتابعة الدائمة والمستمرة، وافتتاح أعمال التطوير ورفع الكفاءة داخل جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد برس، المستشار المالي للجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والدكتور عادل الغريب، عميد الكلية، والدكتور عماد الصايغ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد البكري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى لفيف من عمداء ووكلاء الكلية السابقين.

وخلال كلمته قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى أسرة كلية التجارة للبنين بالقاهرة، وثمن أعمال التطوير التي تشهدها كلية التجارة التي تعد أحد القلاع العلمية بجامعة الأزهر.

 وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح أي تطوير جديد في الجامعة قائلًا: إن أي تطوير تشهده جامعة الأزهر هو في الحقيقة تطوير في بيتنا الذي ننتمي إليه جميعًا وهو  الأزهر الشريف مهد الوسطية والاعتدال على مستوى العالم.

واستعرض رئيس الجامعة الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال هذا العام الدراسي التي تمثلت في افتتاح 10 كليات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل؛ ومنها: كليتا الذكاء الاصطناعي للبنين وللبنات بالقاهرة، وكليتا الطب البيطري بحوش عيسي وأسيوط،

إضافة إلى ذلك بدأنا العام الدراسي الحالي بعدد 30 برنامجًا تعليميًّا متميزًا لافتًا إلى أن كل هذه الإنجازات كانت بدعم كبير وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الأزهر الشريف حاليًا يشهد إقبالًا عليه غير مسبوق سواء على مستوى التعليم قبل الجامعي أو الجامعي. 

وأكد رئيس جامعة الأزهر أنه من هذا المنظور فإننا نسابق الزمن ونعمل على جميع المستويات رغم ما يتعرض له الأزهر الشريف من هجوم لكننا لا نلتفت إلى ذلك وسنظل نسير في مسيرة التطوير التي بدأناها. 

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن نتاج هذه الجهود هو وصول عدد كليات جامعة الأزهر إلى (107 ) تغطي جميع محافظات الجمهورية، بجانب ذلك تحتضن جامعة الأزهر 30 ألف طالب وافد من أكثر من 120 دولة حول العالم وهذا تأكيد على عالمية رسالة الأزهر الشريف، وتأكيد دامغ على أنه القوي الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. 

وقال رئيس جامعة الأزهر إن رؤيتنا في التطوير كانت على جميع المستويات: المباني والمنشآت والبنية التحتية والمناهج الدراسية وغير ذلك مما يلزمه التطوير. 

وأكد رئيس الجامعة أن مسيرة التطوير ماضية في طريقها ولا تتوقف بل هي مستمرة دعمًا لجهود الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م. 

وقدَّم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التهنئة إلى كلية التجارة بما تحققه من إنجازات، وأوضح أن هذه الجهود المبذولة المتعاقبة كانت بجهود مختلف رؤساء جامعة الأزهر بداية من الدكتور إبراهيم الهدهد مرورًا بالدكتور محمد المحرصاوي -عليه رحمة الله- وصولًا إلى قيادة الجامعة الحالية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود الذي شهدت الجامعة في عهده تطورًا كبيرًا غير مسبوق. 

وثمن صديق عطاء علماء وقيادات كلية التجارة للبنين بالقاهرة تلك الكلية العريقة، مشيرًا إلى أنه وهو طالب في كلية الطب كان يأتي إليها ويجلس لاستماع علمائها في جميع المجالات العلمية. 

وطالب نائب رئيس الجامعة قيادات كلية التجارة وهم كثر بالعمل وبذل المزيد من الجهد في مجال الاقتصاد الإسلامي. 

ووجه الدكتور عادل الغريب، عميد الكلية، الشكر والتقدير إلى قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة؛ لدعمهم الكبير لكلية التجارة التي يبلغ عدد الطلاب بها اليوم 14 ألف طالب، إضافة إلى 600 دارس في البرامج المهنية يعملون في جميع مؤسسات الدولة. 

وأوضح عميد الكلية أن أسرة الكلية تعمل الآن على تطوير لائحة الكلية حتى تتناسب مع متطلبات العصر.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح قاعة المؤتمرات بكلية التجارة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر رئيس جامعة الأزهر يفتتح قاعة المؤتمرات بكلية التجارة بنين بالقاهرة

