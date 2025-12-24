100 ألف جنيه للفائز.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القرآن الكريم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة مفاجئة للاطمئنان على سير أعمال اختبارات مسابقة القرآن الكريم الكبرى التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة التي تقام في قاعة المؤتمرات بفندق جامعة الأزهر بمدينة نصر.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القرآن الكريم الكبرى

وخلال الجولة التفقدية جلس فضيلة رئيس الجامعة مع لجنة الاختبارات التي تضم مجموعة من خيرة أساتذة جامعة الأزهر في مختلف التخصصات العربية والإسلامية.

واستمع رئيس الجامعة من اللجنة إلى إجراءات المسابقة وما تشهده من نزاهة وشفافية، وأكد على أهمية اختيار أفضل النماذج الطلابية المتقدمة للمسابقة. 

واستمع رئيس جامعة الأزهر إلى بعض أبنائه الطلاب من أصحاب البصيرة وعبر عن سعادته بمستوى أبنائه الطلاب المتقدمين إلى المسابقة علميًّا وخلقيًّا.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه تم رصد جوائز قيِّمة للعشرة طلاب الأوائل الذين سوف يتم الإعلان عن نتيجتهم قريبًا، لافتا إلى أن الفائز بالمركز الأول سوف يحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أما الفائز بالمركز الثاني فسوف يحصل على جائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثالث سوف يحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه، الفائز الرابع يحصل على جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، والفائز بالمركز الخامس يحصل على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، بجانب خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنية لخمسة فائزين.

وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في مختلف كليات جامعة الأزهر بالحرص على الاشتراك في مختلف المسابقة التي تنظمها الجامعة؛ ومنها: مسابقة "القراءة الحرة" التي رصد للفائزين فيها جوائز مالية قيمة قيمتها 100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول.

وفي ختام الجولة التفقدية لمسابقة القرآن الكريم أشاد رئيس الجامعة بجهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب وما تشهده من أنشطة مختلفة في جميع المجالات.

