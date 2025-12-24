قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا يَرد ذكر يوم القيامة بصيغة الماضي في القرآن؟ خالد الجندي يوضح الدلالة البلاغية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التساؤل حول مجيء أفعال الآخرة في القرآن بصيغة الماضي رغم أن الحدث لم يقع بعد، هو سؤال مهم ودقيق، ويكشف عن تدبر حقيقي للقرآن الكريم، موضحًا أن الآيات لا تأتي كلها بصيغة الماضي، بل تتنوع بين الماضي والمضارع، ولكل صيغة دلالتها المقصودة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" اليوم الأربعاء، أن استخدام الفعل الماضي في مشاهد يوم القيامة، مثل قوله تعالى: «وحشرناهم» و«وعُرضوا على ربك صفًّا»، جاء للدلالة على تأكد وقوع الفعل، وكأن الحدث قد انتهى بالفعل، لأن ما أخبر الله بوقوعه فهو واقع لا محالة، ولا مجال فيه للشك أو الاحتمال.

وبيّن أن من أعظم أسرار هذا الأسلوب أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان، فلا ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل بالنسبة له، فكل ما نعده نحن مستقبلًا هو في علم الله في حكم الماضي والمنتهي، ولذلك قال تعالى: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»، فجاء بالفعل الماضي مع أن الأمر لم يقع بعد بالنسبة للبشر.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن حين يستخدم الفعل المضارع في بعض مشاهد القيامة، مثل «ويوم نُسَيِّرُ الجبال» أو «ويوم يُعرض الذين كفروا على ربهم»، فإن المقصود هو تصوير المشهد وإشراك القارئ فيه، لأن الفعل المضارع يجعل الحدث حيًّا متحركًا أمام العين، وكأنه يقع الآن.

وأكد أن القرآن يتميز بأسلوب فريد، حيث يحول السطور المكتوبة إلى صور ومشاهد مرئية، من خلال التنقل المتقن بين الماضي والمضارع، ليجمع بين تحريك المشهد وتأكيد حتمية وقوعه، موضحًا أن هذا “الذهاب والإياب” بين الأزمنة هو من أعظم وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم، الذي يأخذ القارئ إلى قلب الحدث دون أن يشعر.
 

ذكر يوم القيامة يوم القيامة القرآن الشيخ خالد الجندي خالد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

قداس عيد الميلاد

المطران شيحان يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر|صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل التهاني بعيد الميلاد قبيل القداس الاحتفالي |صور

بالصور

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

فيديو

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد