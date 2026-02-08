قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي
دنيا فؤاد: كنت أفكر في الانـتـحار وأمي وابنتي أعاداني للحياة
أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 واستقرار السوق
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. 11 كلمة تجبرك جبرا عجيبا
كشري: الأهلي قنبلة موقوتة بسبب تخمة النجوم.. وتوروب المسئول عن الإصابات
كنز صحي .. طريقة عمل البلح باللبن
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
رياضة

شعور لا يصدق.. أول تعليق من هالاند بعد تسجيله في شباك ليفربول

هالاند
هالاند
مجدي سلامة

أبقى هدف إيرلينج هالاند من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني آمال مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيةً يوم الأحد، بفوزه على ليفربول بنتيجة 2-1.

حسمت ركلة جزاء هالاند فوزًا مثيرًا لفريق بيب جوارديولا في مباراة حماسية على ملعب أنفيلد، مُقلصًا الفارق مع المتصدر آرسنال إلى ست نقاط.

بدت آمال السيتي في المنافسة على اللقب في وضعٍ حرج عندما سدد دومينيك سوبوسلاي ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك في الدقيقة 74، وحتى بعد أن عادل برناردو سيلفا النتيجة بعد 10 دقائق، كان السيتي، صاحب المركز الثاني، لا يزال يُعاني من فارق ثماني نقاط في نهاية المباراة.

لكن هالاند أشعل حماس جماهير الفريق الضيف بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الزاوية السفلية للمرمى في الدقيقة 93، بعد أن عرقل حارس مرمى ليفربول أليسون، ماتيوس نونيس، داخل منطقة الجزاء.

"كنت متوترًا للغاية قبل المباراة مباشرة. كل ما كنت أفكر فيه هو تسجيل هدف"، هكذا صرّح هالاند لشبكة سكاي سبورتس مضيفًا "شعور لا يُصدق".

وحتى بعد هدف هالاند، لم تنتهِ الإثارة عند هذا الحد. فقد أنقذ حارس مرمى السيتي، جيانلويجي دوناروما، مرماه ببراعة من تسديدة أليكسيس ماك أليستر التي كانت ستسكن الزاوية العليا للمرمى.

وسجل البديل ريان شرقي هدفًا من منتصف الملعب، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغت الهدف وطردت سوبوسلاي لارتكابه خطأً ضد هالاند قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى.

السيتي يُعلن عزمه على المنافسة على اللقب، وكان السيتي قد فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 23 زيارة له إلى ملعب أنفيلد، بالنسبة لجوارديولا، كان سجله فوزًا واحدًا فقط في عشر مباريات منذ وصوله إلى إنجلترا عام ٢٠١٦، وحتى ذلك الفوز، جاء في مباراة أُقيمت خلف أبواب مغلقة خلال جائحة كوفيد-١٩ عام ٢٠٢١.

فيما قال برناردو: "المجيء إلى أنفيلد دائمًا، بالنسبة لي، هو أصعب ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بلا منازع. عندما سجلت، كنت سعيدًا للغاية، بالطبع لأننا عدنا إلى أجواء المباراة، لكننا كنا بحاجة إلى هدف آخر، وقد حققه لنا إيرلينغ".

كان آرسنال قد وسّع الفارق إلى تسع نقاط في الصدارة يوم السبت.

لكن الفارق قد يتقلص إلى ثلاث نقاط بحلول موعد زيارة فريق ميكيل أرتيتا لبرينتفورد يوم الخميس، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق فولهام في اليوم السابق.

يختلف هذا الوضع تمامًا عن الوضع الذي واجهه السيتي بعد ركلة سوبوسلاي الحرة التي لم يتمكن دوناروما من صدها بعد أن انحرفت الكرة إلى داخل الشباك إثر اصطدامها بالقائم.

هالاند، الذي أهدر فرصة انفرادية في بداية المباراة، مرر كرة رأسية متقنة إلى برناردو الذي انزلق ليسجل هدف التعادل في مرمى أليسون.

ثم ارتكب أليسون خطأً فادحًا عندما اندفع للخارج وأسقط نونيز. وتحت الضغط، سدد هالاند كرة أرضية زاحفة في الزاوية السفلية للمرمى.

قال هالاند إن هذه النتيجة يجب أن تكون بداية لانطلاقة حازمة نحو اللقب.

وأضاف: “علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نركز على تحقيق الفوز. علينا أن نبدأ بالفوز بالمباريات. في النهاية، هذا هو المهم. علينا أن نبدأ بالفوز بالمباريات - الأمر بهذه البساطة.”

دراما في الدقائق الأخيرة

شاهد دوناروما ركلة سوبوسلاي الحرة من دون أن يشاهدها، لكنه أنقذ الموقف في لحظة حاسمة بتصديه لتسديدة ماك أليستر المرتدة التي كانت متجهة نحو الزاوية العليا للمرمى.

وكانت تسديدة شرقي من منتصف الملعب، التي تدحرجت إلى الشباك الخالية بعد أن ارتقى أليسون لركلة ركنية، أكثر إثارة.

انقطعت الاحتفالات بعد مراجعة الحكم كريج باوسون لتقنية الفيديو المساعد (VAR).

أُلغي الهدف بسبب عرقلة سوبوسلاي لهالاند أثناء مطاردة النرويجي للكرة. ورغم أن الحكم منح هالاند في البداية فرصة اللعب، إلا أنه عرقل سوبوسلاي ومنعه من إبعاد الكرة.

أشهر باوسون البطاقة الحمراء للخصم بسبب المخالفة الأولى، التي اعتبرها حرمت من فرصة تسجيل هدف محقق.

هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

