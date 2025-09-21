وزير العمل: إغلاق شركات توظيف وهمية.. وحماية أحلام الشباب أولوية للدولة

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تتابع بدقة أنشطة شركات التوظيف الوهمية، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الكثير من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

وأوضح جبران، في مداخلة مع برنامج “أحداث الساعة” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوزارة أغلقت بالفعل عددًا كبيرًا من تلك الشركات غير المرخصة التي كانت تمارس أعمالها بالمخالفة للقانون.

وأشار وزير العمل إلى وضع آلية جديدة لتنظيم سوق شركات إلحاق العمالة بالخارج، لافتًا إلى أن الملف يواجه تحديات تتطلب تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الجهود الحالية تتركز على فتح أسواق عمل جديدة في أوروبا والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف بالخارج.

وشدد جبران على أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لحماية حقوق العمال المصريين، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بالمتاجرة بأحلام الشباب أو التلاعب بمستقبلهم المهني.