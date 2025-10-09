قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
محافظات

أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

أ ش أ

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الخميس لأمطار خفيفة ، دون تأثير علي سير المشاه والسيارات ، واستمرت حركة الملاحة و تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها علي الأرصفة بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.


وقرر محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق ، موجها رؤساء الاحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع اي تجمعات للامطار ، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار ال 24 ساعة لتلقي اي بلاغات .


وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالاماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الامطار لتصريفها وتسهيل الحركة .


من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي اي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. 

