أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

أ ش أ

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الخميس لأمطار خفيفة ، دون تأثير علي سير المشاه والسيارات ، واستمرت حركة الملاحة و تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها علي الأرصفة بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.



وقرر محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق ، موجها رؤساء الاحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع اي تجمعات للامطار ، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار ال 24 ساعة لتلقي اي بلاغات .



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالاماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الامطار لتصريفها وتسهيل الحركة .



من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي اي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.