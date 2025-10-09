البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

كم سعر البانيه اليوم؟.. من أكثر الأسئلة المتداولة بعد انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً، حيث يتابع المواطنون أسعار الفراخ يومياً مع تحديث أسعار الدواجن ووجود فروقات بسيطة بشكل يومي.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.



سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 9-10-2025



تراوح سعر الفراخ البيضاء في منافذ البيع للمستهلك بين 63 و73 جنيهًا، بينما استقرت أسعارها في أسواق الجملة عند 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم



استقر سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس في سوق الجملة عند 105 جنيهات، في حين وصل سعره إلى 114 جنيهًا في محلات البيع بالتجزئة.

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة اليوم 88 جنيهًا، في حين ارتفع السعر إلى 98 جنيهًا في محلات التجزئة للمستهلكين.

سعر كيلو البانية اليوم



تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة بين 190 و220 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 150 لـ 155 جنيهاً

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 145 لـ 150 جنيهاً

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 125 لـ 130 جنيهاً

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

الأوراك: 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 23 - 30 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 19 - 19.5 جنيه.

كتكوت ساسو: 15 - 16 جنيهًا.