أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. ومفاجأة في ثمن البانيه

أسعار الفراخ البيضاء اليوم .. من أكثر اهتمامات المواطنين لمتابعة أسعار الدواجن اليوم الأثنين، حيث تشهد الأسعار استقراراً في الأسواق خاصة بعد انخفاض أسعار الفراخ مؤخراً .
يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء ٧ أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء
- سجلت أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، لتباع في الأسواق 74 جنيهًا
أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء
- تراوحت أسعار الدواجن الساسو الحمراء بين 107 و 108 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 117 و118 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ البلدي اليوم
- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 124: 125 جنيهًا
سعر البانيه اليوم الثلاثاء في الأسواق
- سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.
أسعار البيض اليوم الثلاثاء
- سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.