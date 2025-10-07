قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر
وزير الصحة يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب مدير عام اليونسكو
أخبار البلد

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. ومفاجأة في ثمن البانيه

رشا عوني

أسعار الفراخ البيضاء اليوم .. من أكثر اهتمامات المواطنين لمتابعة أسعار الدواجن اليوم الأثنين،  حيث تشهد الأسعار استقراراً في الأسواق خاصة بعد انخفاض أسعار الفراخ مؤخراً . 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء ٧ أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 

  • سجلت أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، لتباع في الأسواق 74 جنيهًا
اسعار الدواجن اليوم 

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 

  • تراوحت أسعار الدواجن الساسو الحمراء  بين 107 و 108 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 117 و118 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

  • سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 124: 125 جنيهًا  

سعر البانيه اليوم الثلاثاء في الأسواق 

  • سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.
سعر البيض اليوم 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

 

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر كرتونة البيض اليوم اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

