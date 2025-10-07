أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. ومفاجأة في ثمن البانيه

أسعار الفراخ البيضاء اليوم .. من أكثر اهتمامات المواطنين لمتابعة أسعار الدواجن اليوم الأثنين، حيث تشهد الأسعار استقراراً في الأسواق خاصة بعد انخفاض أسعار الفراخ مؤخراً .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء ٧ أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، لتباع في الأسواق 74 جنيهًا

اسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء

تراوحت أسعار الدواجن الساسو الحمراء بين 107 و 108 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 117 و118 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 124: 125 جنيهًا

سعر البانيه اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.