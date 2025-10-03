قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

سعر الدواجن
سعر الدواجن
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن في السوق المصري خلال الفترة الحالية انخفاضًا مفاجئًا وصل إلى 60  جنيه في الكيلو الواحد مما  أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين والمربين على حد سواء، خاصة بعد أن كانت قد بلغت مستويات قياسية .

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة استمرار الأسعار الحالية على مستقبل المنتجين والمنظومة بأكملها.

الطلب المرتفع خلال رمضان رفع الأسعار إلى مستويات قياسية

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 98 و100 جنيه.

 وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للمواطنين ترتفع في هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى صعود الأسعار تبعًا لآليات العرض والطلب.

الانخفاض المفاجئ في الأسعار بعد رمضان

أكد رئيس غرفة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا عقب انتهاء الموسم الرمضاني، حيث تراجع سعر الكيلو إلى نحو 58 جنيهًا في المزرعة.

 واعتبر الدكتور عبد العزيز هذا السعر منخفضًا جدًا مقارنة بتكلفة الإنتاج الفعلية، مؤكدًا أن هذا الانخفاض لا يعكس التكاليف الحقيقية التي يتحملها المنتجون، مما قد يهدد استمرارية عملهم في القطاع إذا استمرت الأسعار عند هذا الحد المتدني.

تحفظ على آليات العرض والطلب وتأثيرها على السوق

أبدى الدكتور عبد العزيز تحفظه على آليات العرض والطلب باعتبارها المعيار الوحيد لتحديد أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الآلية دون تدخل أو تنظيم قد يؤدي إلى تضرر المنتجين، خاصة في فترات الركود أو انخفاض الطلب. 

وأضاف أن الأسعار الحالية لا تعكس القيمة العادلة للمنتج، مما يهدد بخروج عدد كبير من المربين من المنظومة الإنتاجية.

السعر العادل لضمان استمرارية الإنتاج

شدد رئيس غرفة الدواجن على ضرورة الحفاظ على ما وصفه بـ"السعر العادل" للمنتج، والذي حدده عند مستوى لا يقل عن 65 جنيهًا للكيلو، حتى يتمكن المربون من تغطية تكاليفهم وتحقيق هامش ربح بسيط يكفل لهم الاستمرار في الإنتاج.

 وأكد أن الحفاظ على هذا التوازن ضروري لحماية السوق من الانهيار أو حدوث فجوات في المعروض مستقبلاً.

أسعار الدواجن في السوق المصري تراجع الدواجن انخفاض سعر الدواجن

