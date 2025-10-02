بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية سبب الانخفاض المفاجئ في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن سعر الكيلو خلال شهر رمضان المبارك كان قد وصل إلى 98 و 100 جنيه عندما كان هناك طلب متزايد، لافتا إلى أن القوة الشرائية تزداد بنحو 20 لـ25%، وبناء عليه ارتفعت الأسعار.

آليات العرض والطلب

وأضاف رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أنه من الذين لا يفضلون آليات العرض والطلب، والسعر اليوم وصل إلى 58 جنيها في المزرعة، وهذا السعر يعتبر متدني للغاية بالنسبة للتكلفة.

وأكد على أن السعر العادل على الأقل بالنسبة للتكلفة 65 جنيها للمنتج، وبصفة عامة يتم الحفاظ على المنتج حتى لا يخرج من المنظومة، وهذا هو سعر التكلفة العادل للبيع.