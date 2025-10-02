58 جنيهًا دافعة واحدة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام المقبلة

تُعد الدواجن من الأطعمة الأساسية التي لا تكاد تخلو منها مائدة الأسرة المصرية، نظرًا لتفضيل الكثيرين لها كأحد أهم مصادر البروتين منخفض التكلفة نسبيًا مقارنة باللحوم الحمراء.

إلا أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض، ما وضع كثيرًا من الأسر في مأزق، خاصة مع تزامن تلك الزيادات مع مناسبات موسمية كدخول المدارس وزيادة الإنفاق اليومي.

لكن في تطور ملحوظ ومبشّر، بدأ السوق يشهد تراجعًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وهو ما وصفه بعض المراقبين بأنه انفراجة تعيد التوازن للأسر المصرية.

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض

فقد أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج، مع تأكيده على أهمية دعم المنظومة الإنتاجية لضمان استمرار الوفرة واستقرار السوق.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض: انفراجة مؤقتة أم بداية لاستقرار طويل الأمد؟

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أكد عبد العزيز السيد أن أسعار كيلو الدواجن في المزرعة انخفضت إلى 58 جنيهًا، وهو سعر يعد مرضيًا نسبيًا للمستهلك، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج الفعلية التي لا تقل عن 65 جنيهًا، ما يشكل خطرًا على استمرارية عمل المنتجين في حال استمرار هذا الفارق السلبي.

وفيما يخص البيض، فقد أوضح السيد أن أسعاره شهدت تراجعًا من 158 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكرتونة، لكنه شدد على أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 125 جنيهًا حتى يكون في متناول الأسر المصرية، لا سيما مع تزامن الموسم الدراسي الذي يزيد من استهلاك البيض كأحد مصادر البروتين الأساسية في وجبات الطلاب.

دعوة لتحديد سعر عادل: حماية للمستهلك والمنتج معًا

بحسب رئيس شعبة الدواجن، فإن السعر العادل للدواجن بعد التعبئة يجب أن يكون في حدود 68 جنيهًا، مشيرًا إلى أهمية وجود رقابة صارمة على حلقات التداول، بداية من المزارع وحتى منافذ البيع، لضمان وصول السعر الحقيقي للمستهلك، وتجنب التلاعب الذي قد يؤدي إلى تآكل تأثير الانخفاض الفعلي في السوق.

وأكد أن الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع الحالي تهدد المنتجين بالخروج من السوق، مما قد ينعكس سلبًا على الإنتاج ويؤدي إلى قفزات جديدة في الأسعار في المستقبل.

وفرة في الإنتاج لكنها مهددة بالخطر

أشار السيد إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يبلغ نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، بالإضافة إلى 16 مليار بيضة، وهو ما يعكس وجود وفرة في المعروض. غير أنه حذر من أن استمرار الخسائر للمنتجين قد يؤدي إلى انسحابهم من المنظومة الإنتاجية، ما يهدد استقرار السوق ويعيد سيناريو الأزمات المتكررة في الأسعار.

وشدد على أن الوفرة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتزامن مع دعم حقيقي للمنتجين، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بجانب تطوير البنية التحتية لمنظومة الإنتاج الحيواني.

تحديات الشتاء: أمراض وبائية وتكاليف تدفئة مرتفعة

مع دخول فصل الشتاء، أشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الموسم عادة ما يشهد تحديات صحية وإنتاجية، من أبرزها انتشار الأمراض الوبائية وارتفاع تكاليف التدفئة في المزارع، ما يزيد من عبء التكلفة على المنتجين.

لكنه أكد في الوقت ذاته أن هناك خططًا واضحة للوقاية والتقصي النشط، واستجابة سريعة لأي بؤر مرضية، لضمان استمرار الإنتاج بشكل آمن، والحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار.