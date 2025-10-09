قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
توك شو

وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، قال إن اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سنساعد في إعادة إعمار غزة وسترون ذلك قريبًا ونعتقد أن القطاع سيكون مكانًا أكثر أمانًا.
 

وقال جيش الاحتلال، خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قواتنا ما زالت تطوق مدينة غزة، وأن شمال وادي غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة.

وأشار الإعلام العبري إلى ان وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق سيتمكن سكان مدينة غزة من العودة إليها اعتبارا من يوم غد.

فيما أعلنت حركة حماس، وفقا لما ورد في خبر عاجل تداولته وسائل إعلام فلسطينية، أنها توصلت إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمّن انسحاباً لقوات الاحتلال وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية.

ووفقاً لبيان الحركة، فإن الاتفاق يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتحديد آليات لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، إلى جانب تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين وفق معايير يتفق عليها.


 

