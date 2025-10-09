«الخارجية» تعلن تفعيل خدمة الخط الساخن للرد على استفسارات الجاليات بالخارج .. اعرف الأرقام

صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية بأنه في إطار توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فقد تم تفعيل خدمة الخط الساخن في أكثر من 90 بعثة دبلوماسية وقنصليات في الخارج (رسائل واتساب) للرد على استفسارات الجاليات المصرية في نطاق الاختصاص لكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لها في أسرع وقت ممكن.



كما أعلنت البعثات الدبلوماسية في الخارج، على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ،عن أرقامها الخاصة لتفعيل تلك الخدمة.



ومن جانب آخر، ولوضع آليات جديدة للتواصل مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، تم تفعيل خدمة الخط الساخن المركزي (لمكتب مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية) برقم هاتف ٠٠٢٠١٢٢٦٨٥٨٠٠٠ (رسائل واتساب) بالتوازي مع الخطوط الساخنة لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لرعاية الجاليات المصرية في كل دول العالم.



وقال السفير حداد الجوهري إن مكاتب تصديقات وزارة الخارجية قامت بإجراء ما يقرب من 2.5 مليون معاملة على مستوى الجمهورية منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن إصدار ما يقرب من 90 ألف جواز سفر في إطار جهود وزارة الخارجية لتقديم الخدمات القنصلية في الداخل والخارج في أسرع وقت ممكن وبكفاءة وحرفية.