الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
أخبار البلد

«الخارجية» تعلن تفعيل خدمة الخط الساخن للرد على استفسارات الجاليات بالخارج .. اعرف الأرقام

أ ش أ

صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية بأنه في إطار توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فقد تم تفعيل خدمة الخط الساخن في أكثر من 90 بعثة دبلوماسية وقنصليات في الخارج (رسائل واتساب) للرد على استفسارات الجاليات المصرية في نطاق الاختصاص لكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لها في أسرع وقت ممكن. 


كما أعلنت البعثات الدبلوماسية في الخارج، على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ،عن أرقامها الخاصة لتفعيل تلك الخدمة.


ومن جانب آخر، ولوضع آليات جديدة للتواصل مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، تم تفعيل خدمة الخط الساخن المركزي (لمكتب مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية) برقم هاتف ٠٠٢٠١٢٢٦٨٥٨٠٠٠ (رسائل واتساب) بالتوازي مع الخطوط الساخنة لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لرعاية الجاليات المصرية في كل دول العالم.


وقال السفير حداد الجوهري إن مكاتب تصديقات وزارة الخارجية قامت بإجراء ما يقرب من 2.5 مليون معاملة على مستوى الجمهورية منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن إصدار ما يقرب من 90 ألف جواز سفر في إطار جهود وزارة الخارجية لتقديم الخدمات القنصلية في الداخل والخارج في أسرع وقت ممكن وبكفاءة وحرفية.

