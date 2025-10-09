قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض ينشر فيديو يصف ترامب بـ"رئيس السلام"

البيت الأبيض ينشر فيديو يصف ترامب بـ"رئيس السلام"
البيت الأبيض ينشر فيديو يصف ترامب بـ"رئيس السلام"
أ ش أ

نشر البيت الأبيض، اليوم الخميس فيديو يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "رئيس السلام".

ويأتي نشر الفيديو بعد ما أعلن الرئيس ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة ستكون جزءا من عملية حفظ السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تشكيل مجلس سلام في غزة للحفاظ على السلام في القطاع.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن علاقته بالدول العربية جيدة جدا وأدت لإبرام اتفاق غزة، موضحا أن كل دول العالم توافقت على حل الصراع بالقطاع، كما أن إدارته حظيت بمساندة ومساعدة كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بين اسرائيل وحماس.

وأكد أنه سوف يتم إطلاق سراح المحتجزين يوم /الاثنين/ المقبل، مضيفا (ترامب) أن الأمور ستتغير كثيرا في الشرق الأوسط والعالم خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال - في وقت سابق - عبر منصته إن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام؛ هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستعامل جميع الأطراف بإنصاف".

وأضاف الرئيس ترامب: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية؛ ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق، طوبى لصانعي السلام".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس السلام الولايات المتحدة عملية حفظ السلام في قطاع غزة مجلس سلام في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

ترشيحاتنا

اخر حملة لرئيس حي شرق قبل القبض عليه

في دور الانعقاد المقبل..نظر أولى جلسات استئناف رئيس حى شرق الإسكندرية

بطولة العالم للسباحة

رئيس مدينة العلمين يكشف تفاصيل إقامة بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمارينا

تصميم عن قرية برخيل بسوهاج

برخيل قرية تتنفس الزراعة وتحارب الحرائق وتبحث عن التنمية في قلب سوهاج

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد