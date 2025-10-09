البيت الأبيض ينشر فيديو يصف ترامب بـ"رئيس السلام"

نشر البيت الأبيض، اليوم الخميس فيديو يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "رئيس السلام".

ويأتي نشر الفيديو بعد ما أعلن الرئيس ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة ستكون جزءا من عملية حفظ السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تشكيل مجلس سلام في غزة للحفاظ على السلام في القطاع.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن علاقته بالدول العربية جيدة جدا وأدت لإبرام اتفاق غزة، موضحا أن كل دول العالم توافقت على حل الصراع بالقطاع، كما أن إدارته حظيت بمساندة ومساعدة كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بين اسرائيل وحماس.

وأكد أنه سوف يتم إطلاق سراح المحتجزين يوم /الاثنين/ المقبل، مضيفا (ترامب) أن الأمور ستتغير كثيرا في الشرق الأوسط والعالم خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال - في وقت سابق - عبر منصته إن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام؛ هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستعامل جميع الأطراف بإنصاف".

وأضاف الرئيس ترامب: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية؛ ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق، طوبى لصانعي السلام".