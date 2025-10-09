قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
أخبار العالم

كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة

كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
أ ش أ

 أعلنت كوستاريكا أنها سترشح ريبيكا جرينسبان، التي تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.


وأعلن وزير خارجية كوستاريكا أرنولدو أندريه ترشيح نائبة رئيس كوستاريكا السابقة خلال فعالية للسلك الدبلوماسي في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، مؤكدا أن جرينسبان هي "الأكثر كفاءة" وأن "ترشحها سيضع البلاد في الصدارة". كما تعد الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باتشيليت من بين المرشحين أيضا لهذا النصب.


أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي، مشيرا إلى أنه منذ توليها رئاسة الأونكتاد عام 2021، واجهت جرينسبان، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 69 عاما، تحديات كبيرة في التجارة الدولية، مثل تغير المناخ والحرب في غزة وأوكرانيا.


كما شغلت مناصب عدة في الحكومة، منها نائبة وزير المالية، ووزيرة الإسكان، ووزيرة منسقة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وشغلت بين عامي 1994 و1998 منصب نائبة الرئيس في حكومة الرئيس الوسطي خوسيه ماريا فيجيريس.


ولها مسيرة مهنية بارزة داخل الأمم المتحدة، إذ تولت مناصب قيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي عام 2010 عينت نائبة للأمين العام للأمم المتحدة.

ريبيكا جرينسبان رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية كوستاريكا أرنولدو أندريه

