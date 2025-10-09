كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة

أعلنت كوستاريكا أنها سترشح ريبيكا جرينسبان، التي تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.



وأعلن وزير خارجية كوستاريكا أرنولدو أندريه ترشيح نائبة رئيس كوستاريكا السابقة خلال فعالية للسلك الدبلوماسي في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، مؤكدا أن جرينسبان هي "الأكثر كفاءة" وأن "ترشحها سيضع البلاد في الصدارة". كما تعد الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باتشيليت من بين المرشحين أيضا لهذا النصب.



أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي، مشيرا إلى أنه منذ توليها رئاسة الأونكتاد عام 2021، واجهت جرينسبان، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 69 عاما، تحديات كبيرة في التجارة الدولية، مثل تغير المناخ والحرب في غزة وأوكرانيا.



كما شغلت مناصب عدة في الحكومة، منها نائبة وزير المالية، ووزيرة الإسكان، ووزيرة منسقة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وشغلت بين عامي 1994 و1998 منصب نائبة الرئيس في حكومة الرئيس الوسطي خوسيه ماريا فيجيريس.



ولها مسيرة مهنية بارزة داخل الأمم المتحدة، إذ تولت مناصب قيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي عام 2010 عينت نائبة للأمين العام للأمم المتحدة.