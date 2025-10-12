قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: ننفذ إزالة شاملة لأي تعديات على نهر النيل
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين و6 من أسرة واحدة.. تفاصيل حادثي القصير وجنوب سيناء

حادث الطريق
حادث الطريق
قسم المحافظات

شهدت محافظتي البحر الأحمر و جنوب سيناء، حادثين مروعين اليوم، الاحد ، وراح ضحيته دبلوماسيين قطريين و6 من اسرة واحدة..

محافظة جنوب سيناء 

شهدت محافظة جنوب سيناء حادثًا مأساويًا ليلة امس، أسفر عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين وسائقهم المصري، إثر انقلاب سيارتهم على بُعد 50 كيلومترًا فقط من مدينة شرم الشيخ.

​وكان الدبلوماسيون الخمسة قد انطلقوا من سفارة دولة قطر في القاهرة، في مهمة تهدف إلى التجهيز واستقبال الوفد القطري الذي كان من المقرر أن يشارك في مراسم توقيع "اتفاقية السلام لوقف الحرب على غزة"، التي يُعقد اجتماعها المرتقب في شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

انقلاب سيارة

​تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة تحمل لوحة رقم (أ ص 8667) في إحدى المنحنيات الجبلية على طريق شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين في موقع الحادث، وهم: عبد الله غانم سيف (40 سنة)، وحسن الجابر (52 سنة)، وسعود بن ثامر (45 سنة).

​كما أُصيب اثنان آخران من الدبلوماسيين بإصابات خطيرة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية. والمصابان هما: عبد الله عيسى الكوالي (35 سنة)، الذي أُصيب بكسر في قاع الجمجمة وكسر مفتوح في القدم اليمنى، ومحمد عبد العزيز بوعانين (31 سنة)، الذي أُصيب باشتباه كسر في العمود الفقري. بالإضافة إلى إصابة السائق المصري، يحيى شوقي (40 سنة)، بجرح قطعي في الرأس وآخر في اليد اليسرى.

انفجار الإطار الأمامي للسيارة

​وأفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتسبب في انقلاب السيارة عدة مرات في المنطقة الجبلية.

​هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث يخضع المصابون حاليًا لرعاية صحية دقيقة. وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.

ليسوا ضمن وفد رئيس الوزراء

​وفي سياق متصل، نفت مصادر رسمية أن يكون المتوفون والمصابون ضمن وفد رئيس الوزراء القطري،مؤكدة أنهم دبلوماسيون تابعون لسفارة دولة قطر في القاهرة. 

حادث القصير بالبحر الأحمر 

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث سير مفجع اليوم، أثناء سيرهم على أحد الطرق المؤدية من مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث جرى نقل الجثامين إلى مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد ملابسات الواقعة.

و الضحايا هم:

إبراهيم حجاج علي مبارك، 31 عامًا.

منى حجاج علي مبارك، 35 عامًا.

علي حجاج علي مبارك، 37 عامًا.

أيمن علي مبارك خليل، 49 عامًا.

ممدوح محمد أحمد مبروك، 46 عامًا.

فاطمة كامل حسين، 53 عامًا.

وجميعهم من المقيمين بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

إجراءات رسمية

باشرت الجهات الأمنية والمرورية المختصة المعاينة الأولية لموقع الحادث ورفعت الآثار الفنية من مسرح الواقعة، تمهيدًا لإعداد تقرير تفصيلي بالأسباب المرجحة، وما إذا كانت ناتجة عن السرعة أو انفجار إطار أو عطل فني أو سوء أحوال الطريق.

تتولى النيابة المختصة الإشراف على إجراءات التصرف في الجثامين، واستكمال مناظرات الطب الشرعي وفقًا للإجراءات المتبعة.

دبلوماسيين قطريين حادث طريق جنوب سيناء القصير

