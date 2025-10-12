الكنيست الإسرائيلي يمنح ترامب استثناءً لإلقاء خطابه بالإنجليزية غدا أمام الهيئة العامة

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل غدًا في زيارة خاطفة تستغرق أقل من أربع ساعات، حيث سيستقبله الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء في مطار بن غوريون عند الساعة 9:20 صباحًا، على أن يعودا إلى المطار لتوديعه في تمام الواحدة ظهرًا.



وفي سياق الزيارة، صادق الكنيست اليوم على طلب ترامب إلقاء خطابه أمام الهيئة العامة باللغة الإنجليزية، في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة في البروتوكول الإسرائيلي، وتأتي في ظل الاهتمام الكبير بالزيارة ورسائلها السياسية في أعقاب اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة.