أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد.



حالة الطقس غدا الأحد

يشهد الطقس غدا، شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وعلى مدار ساعات النهار توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدا إلى خفيفة، بنسبة حدوث 20٪ تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



أمطار على عدة مناطق والأمواج مضطربة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدا نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

فيما تشهد الملاحة البحرية اضطرابا على بعض المناطق من سواحل “مطروح - العلمين ـ الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد”، خلال الطقس غدا، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وحول درجات الحرارة غدا ضمن حالة الطقس، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية.. العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء.. العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد.. العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد.. العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة