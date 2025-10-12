قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية ينقل دعوة الرئيس السيسي وترامب لقادة العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

أجرى  الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عدداً من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه بالدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية، حيث نقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظراء فخامتهما للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام المرتقبة يوم الإثنين ١٣ اكتوبر ٢٠٢٥ والتي من المنتظر أن تشهد التوقيع على وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة. 


تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات ترتيبات القمة على المستوى الموضوعي، والتي تعد قمة تاريخية تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وتدشين فصل جديد من السلام والأمن في المنطقة، يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في المنطقة، وسعيه وجهوده الصادقة لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء النزاعات في العالم.


كما جرى اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث شهد الاتصال استكمال النقاش حول تفاصيل التحضيرات ذات الصلة بقمة شرم الشيخ للسلام في ظل الرئاسة المشتركة لمصر والولايات المتحدة للقمة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدول العربية والإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

