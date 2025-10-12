قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية

محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،بتكثيف الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة أي ممارسات احتكارية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على مصلحة المواطن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ وبناءً على توجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،بتفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والاستغلال وخلال شهر سبتمبر الماضي، شنّ جهاز حماية المستهلك بالشرقية عدة حملات بالتعاون مع الرقابة الإدارية، التموين، الصحة، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، العلاج الحر، شئون البيئة، التنمية الصناعية، ومباحث التموين،شملت الحملات عدداً من مراكز ومدن المحافظة وتم خلالها تحرير المحاضر (٧٧ محضراً) ضد أصحاب أنشطة تجارية متنوعة عبارة عن (مخازن سلع غذائية – سوبر ماركت – محال بقالة – أعلاف – لحوم ودواجن – أسمدة – مواد بناء – مصانع حلويات – منظفات...) لحيازة سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وفي مجال الطب البيطري تم تحرير (٢٥ محضراً) ضد أصحاب أنشطة (محال جزارة – مطاعم – أدوية بيطرية – مواد غذائية ) لحيازه سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير (٣٩ محضراً) ضد أصحاب المخابز عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم النظافة، وعدم وجود شهادات صحية

وأشار إلي أنه تأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وضمان حق كل مواطن في منتج آمن وسليم.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية ممارسات احتكارية الحملات الرقابية

زراعة الشرقية
البطل
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
جومانا مراد
