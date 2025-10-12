جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،بتكثيف الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة أي ممارسات احتكارية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على مصلحة المواطن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ وبناءً على توجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،بتفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والاستغلال وخلال شهر سبتمبر الماضي، شنّ جهاز حماية المستهلك بالشرقية عدة حملات بالتعاون مع الرقابة الإدارية، التموين، الصحة، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، العلاج الحر، شئون البيئة، التنمية الصناعية، ومباحث التموين،شملت الحملات عدداً من مراكز ومدن المحافظة وتم خلالها تحرير المحاضر (٧٧ محضراً) ضد أصحاب أنشطة تجارية متنوعة عبارة عن (مخازن سلع غذائية – سوبر ماركت – محال بقالة – أعلاف – لحوم ودواجن – أسمدة – مواد بناء – مصانع حلويات – منظفات...) لحيازة سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وفي مجال الطب البيطري تم تحرير (٢٥ محضراً) ضد أصحاب أنشطة (محال جزارة – مطاعم – أدوية بيطرية – مواد غذائية ) لحيازه سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير (٣٩ محضراً) ضد أصحاب المخابز عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم النظافة، وعدم وجود شهادات صحية

وأشار إلي أنه تأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وضمان حق كل مواطن في منتج آمن وسليم.