الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جهاز شئون البيئة بالشرقية يننفذ 41 حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة وخاصة خلال موسم حصاد الأرز.

وأوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ،قيام الفرع الإقليمي بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية بتكثيف الحملات المفاجئة لفحص عودام السيارات وذلك للحد من تلوث الهواء خلال موسم حصاد الأرز وتم تنفيذ (41) حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهرى سبتمبر الماضى واكتوبر الجارى بمدينة الزقازيق لفحص عوادم السيارات لبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري.

وتم فحص عادم 3538 سيارة تعمل بالبنزين والسولار وتبين  مطابقة (1465) سيارة تعمل بالبنزين ،و(1899)سيارة تعمل بالسولار للحدود المسموح بها في قانون البيئة .

وتبين مخالفة (75) سيارة تعمل بالبنزين و(99) سيارة تعمل بالسولار للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم تحرير محاضر جنح بيئية للمخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

