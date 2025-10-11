قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
محافظات

62 ألف زيارة منزلية.. صحة الشرقية تقدم الرعاية الطبية بالمجان لكبار السن وذوى الهمم

محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قيام الفرق الطبية المتحركة المشاركة فى مبادرة " رعاية بلا حدود"  لكبار السن وذوى الهمم  بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتنفيذ62.600 زيارة منزلية لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكبار السن "فوق 65 عاماً " وذوى الهمم بنطاق المحافظة  وذلك خلال لـ ( 54) أسبوع الماضيين ، أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ومن جانبة أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة،وقاموا بتنفيذ وتقديم  1945زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة وتنفيذ(23) زيارة منزلية لذوى الهمم وإحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية ، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم ، وحالة تعاني من قرح الفراش وبلغ إجمالى عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار (54) أسبوعاً لـ  62.600 زيارة منزلية.

وأشار محافظ الشرقية الي إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً وذوى الهمم ، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.

