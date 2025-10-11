62 ألف زيارة منزلية.. صحة الشرقية تقدم الرعاية الطبية بالمجان لكبار السن وذوى الهمم

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قيام الفرق الطبية المتحركة المشاركة فى مبادرة " رعاية بلا حدود" لكبار السن وذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتنفيذ62.600 زيارة منزلية لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكبار السن "فوق 65 عاماً " وذوى الهمم بنطاق المحافظة وذلك خلال لـ ( 54) أسبوع الماضيين ، أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ومن جانبة أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة،وقاموا بتنفيذ وتقديم 1945زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة وتنفيذ(23) زيارة منزلية لذوى الهمم وإحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية ، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم ، وحالة تعاني من قرح الفراش وبلغ إجمالى عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار (54) أسبوعاً لـ 62.600 زيارة منزلية.

وأشار محافظ الشرقية الي إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً وذوى الهمم ، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.