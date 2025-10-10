وحدة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر الزقازيق تستقبل 9 آلاف حالة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، مما أحدث طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ولدعم محور “الاستثمار في صحة الإنسان” في المقام الأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن وحدة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر الزقازيق تعتبر من أحدث الوحدات التخصصية النادرة التى تتميز بها محافظة الشرقية ،وتقدم إختبارات حساسية (الصدر -الأنف -الجلد -الطعام ) لمعرفة سبب الحساسية .

كما تم تقديم برامج علاجية وأمصال للمترددين على الوحدة لعلاج الحساسية المزمنة مشيراً ان الوحدة أستقبلت منذ إنشائها فى يوليو ٢٠٢٣ عدد (٩٠٠٠) حالة ، وتم تنفيذ عدد (١٦٠٠) أختبار حساسية وتقديم (٥٥٠٠) مصل.