للتوعية بخطر حرق قش الأرز.. ندوات دينية وثقافية بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشددا على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وفى سياق متصل أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام انه خلال الأسبوع الماضى قامت  وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتنظيم ٧ندوات توعوية ودينية وثقافية خلال الأسبوع الماضى ، أستهدفت السيدات ، تناولت (أضرار حرق المخلفات الزراعية  - نعمة الوطن - السد العالى - إستخدامات قش الأرز - التربية الإيجابية السليمة - حرب أكتوبر حرب العزة والكرامة - الإنتماء وحب الوطن.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان (الإنتماء وحب الوطن ) وذلك بمدرسة جمال الدين الأفغانى الإبتدائية بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو بالتنسيق مع إدارة ديرب نجم  التعليمية

