مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية يستقبل نائب وزير الصحة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وذلك عقب زيارته الإشرافية على مستشفي بلبيس المركزي والأحرار التعليمي للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين علي المستشفيات وتوفير الدعم اللازم لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

 جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

رحب محافظ الشرقية بزيارة نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي للمحافظة مؤكداً أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أوليات العمل في الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم وتسعي المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

واشار محافظ الشرقية الي استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية والعلاجية داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الطبية ، مثمناً دور إدارة الطب الوقائي بالوزارة في تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة وتحسين الأداء والمتابعة المستمرة للنهوض باداء العاملين بالمؤسسات الصحية على أرض المحافظة.

واكد محافظ الشرقية حرصه الدائم علي المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية لمتابعة سير العمل بها والوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و 600 ألف جنيه، وذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ولتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

ومن جانبه ثمن نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي جهود محافظ الشرقية في متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الصحة وتوفير الدعم اللازم لاستكمالها ودخولها الخدمة لتمثل إضافة جديدة تساهم في النهوض بالقطاع الصحي وتوفير خدمات مميزة للمرضى وللمترددين عليها.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي انه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء داخل كافة المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ بنطاق المحافظة والوقوف علي أي معوقات ورصد كافة الملاحظات وتذليلها فوراً مع اثابة المتميزين ومجازاة المقصرين حرصاً علي تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية وزير الصحة والسكان الطب الوقائي مستشفي بلبيس

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أرشيفية

اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات

أرشيفية

الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً

محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية تتصدر المشهد الاستثماري بفضل البنية التحتية وموقعها الاستراتيجي.. تفاصيل

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

