محافظ الشرقية يستقبل نائب وزير الصحة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وذلك عقب زيارته الإشرافية على مستشفي بلبيس المركزي والأحرار التعليمي للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين علي المستشفيات وتوفير الدعم اللازم لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

رحب محافظ الشرقية بزيارة نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي للمحافظة مؤكداً أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أوليات العمل في الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم وتسعي المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

واشار محافظ الشرقية الي استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية والعلاجية داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الطبية ، مثمناً دور إدارة الطب الوقائي بالوزارة في تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة وتحسين الأداء والمتابعة المستمرة للنهوض باداء العاملين بالمؤسسات الصحية على أرض المحافظة.

واكد محافظ الشرقية حرصه الدائم علي المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية لمتابعة سير العمل بها والوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و 600 ألف جنيه، وذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ولتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

ومن جانبه ثمن نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي جهود محافظ الشرقية في متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الصحة وتوفير الدعم اللازم لاستكمالها ودخولها الخدمة لتمثل إضافة جديدة تساهم في النهوض بالقطاع الصحي وتوفير خدمات مميزة للمرضى وللمترددين عليها.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي انه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء داخل كافة المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ بنطاق المحافظة والوقوف علي أي معوقات ورصد كافة الملاحظات وتذليلها فوراً مع اثابة المتميزين ومجازاة المقصرين حرصاً علي تقديم خدمة مميزة للمواطنين.