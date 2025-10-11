قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين الشرقية: ضبط 4.5 طن دقيق بلدى لإعادة بيعها بالمخابز السياحية بالحسينية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد حرزالله ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية بالإشتراك مع حملة قطاع وسط بالمرور والتفتيش تم ضبط أحد المواطنين يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المهرب من المخابز البلدية بقرية تابعة لمركز ومدينة الحسينية لإعادة تدويره و بيعه للمخابز السياحية بقصد التربح غيرالمشروع من أموال الدعم حيث تم ضبط عدد( ٩٠) شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بإجمالي (٤.٥) طن دقيق بلدي مدعم، وعدد (١٠) شكائر ردة ناعمة ناتجة عن عملية النخل وإعادة التدوير و تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها إلى مطحن فاقوس.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين مباحث التموين حماية المستهلك

