اللجنة الدائمة للقيادات الجامعية بالزقازيق تلتقي المرشحين لمنصب مدير عام

ترأس الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة للقيادات الجامعية، لمناقشة تقرير الإنجازات والمقترحات المقدمة لشغل وظائف المستوى الوظيفي "مدير عام".

ضمّت اللجنة في عضويتها من داخل الجامعة كلًّا من الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، والدكتور ايهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شحته حسني، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

كما شارك في عضوية اللجنة من الخارج كلٌّ من الدكتور أحمد عبد المعطي، و المهندسة لبني عبد العزيز، نائبي المحافظ، والدكتور عز الدين حسني سليمان جاد ، نائب رئيس جامعة السويس لشؤون الطلاب، ومحمد نعمه كجك، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية.

وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل أربع وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي "مدير عام"، تشمل مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب منصب أمين كلية العلوم، وأمين كلية الآداب.

واستمعت اللجنة إلى مقترحات المتقدمين وأفكارهم حول كيفية إدارة هذه القطاعات ورؤيتهم لتطويرها، بالإضافة إلى آليات تحقيق سرعة إنجاز الأعمال، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات.

من جانبه، أكد الدكتور خالد الدرندلي أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين وفقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأكثر قدرة على شغل المناصب القيادية بالجامعة.

يُذكر أن اجتماع اللجنة الدائمة للقيادات الجامعية يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم العالي من خلال مناقشة معايير اختيار وتقييم القيادات الجامعية، بما يضمن النزاهة والشفافية والكفاءة.