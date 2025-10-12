قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، التقي "صدى البلد" مع عدد من أوائل الطلبة، تحدثوا  عن فترة تواجدهم داخل صفوف الكليات العسكرية والعلم والتدريس والتدريب الذي تلقوه، كذلك الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكلية.

ملازم أحمد عبد الحافظ عبد المحسن فراماوي

في البداية تحدث ملازم أحمد عبد الحافظ عبد المحسن فراماوي، من الدفعة الخامسة الحاصلين على المؤهلات العليا، عن شعوره في هذا اليوم، قائلًا: "إحساس لا يوصف وأنا سعيد جدًا وفخور بنفسي أنني حققت أحد أحلامي منذ الطفولة وحلم والدته بأن أكون طالب في الكلية الحربية، وأن أتخرج منها، وأن أكون أحد أبناء القوات المسلحة وهذا طبعًا شرف لي وشرف لأي حد من دفعتي وزملائي اللذين تخرجوا معي اليوم".

وتطرق إلى طبيعة الحياة الدراسة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أنه تعلم الكثير داخل الكلية ومنها الانضباط، وتقدير العلم، منوهًا بالإمكانات الكبير التي توفرها الاكاديمية للطلبة لكي يصبحوا مؤهلين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، لافتًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بتخرج ضباط لديه الوعي في كافة المجالات.

وشدد على أنه سيعمل على تقديم كل نقطة عرق من أجل الوطن وخدمته، وأن يسير على خطى القادة في خدمة الوطن، موجهًا كلمة للشباب، طالبهم فيها بالوعي وعدم الالتفات للشائعات التي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوق بها.

رائد مكلف نرمين ضياء الدين

من جهتها، قالت رائد مكلف نرمين ضياء الدين، الأولى على الدورة الثانية للفروسية أنها تم قبولها في الدورة بعد اجتيازها للاختبارات الفنية الخاصة برياضة الفروسية، والاختبارات الخاصة بالكليات العسكرية، مشيرة إلى أن مدة الدورة داخل الأكاديمية كانت 8 أشهر، موضحة أنه قبل انضمامها للقوات المسلحة كانت لاعبة رماية بالقوس والسهم من فوق الخيل.

وعن يومها داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، كشفت أنه يبدأ بالطابور الصباحي ثم تدريبات اللياقة البدينة، بالإضافة إلى المواد العلمية والعسكرية، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على الاهتمام برياضة الفروسية وانتشارها في ربوع مصر.

النقيب عبد الرحمن محمد محمد أبو شوشة

في ذات السياق، قال النقيب عبد الرحمن محمد محمد أبو شوشة، الأول على القسم الجامعي تخصص أدب علم نفس إكلينيكي، أنه انضم إلى صفوف القوات المسلحة لتحقيق حلمه منذ الصغر، موضحا أن أسرته شجعته على هذه الخطوة.

وأشار أنه خريج كلية الآداب جامعة طنطا، وبعد الانتهاء من دراسته، قام بالتقديم في الأكاديمية العسكرية، مؤكدا أن الأكاديمية ساهمت في بناءشخصيته حتى أصبح فرد مقاتل ذو مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية، منوها أن فترة دراسته داخل الأكاديمية العسكرية المصرية ساهمت في ثقله فكريا ونفسيا وإنسانيا كذلك زيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة.

ملازم بحري تحت الاختبار محمد عصام الجمال

ملازم بحري تحت الاختبار محمد عصام الجمال أحد أوائل الكلية البحرية أكد أن هناك منظومة متطورة وحديثة على مستوى عالمي فيما يخص التعليم والتدريب داخل الكلية خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح أنه يتم إعطاء طلبة الكلية فرقا خاصة مثل: "الصاعقة البحرية والغطس وفنون بحرية – ولوجستيات وبحث وإنقاذ"، مشيرا أن الكلية تخرج ضباط قادرين للتعامل مع أحدث نظم القتال العالمية.

القوات المسلحة الكليات العسكرية أوائل طلبة الكليات العسكرية

