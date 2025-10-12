لا طرد ولا شكوى.. الزمالك ينفي كل الشائعات ويؤكد استقرار أوضاع اللاعبين المالية

نفى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ما تردّد حول شكوى خوان بيريرا لاعب الفريق للنادي خلال الساعات الماضية.

وقال “المندوه”، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "انتشر خلال الساعات الماضية أن خوان بيريرا سيشكو نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وأنه سيتم طرده من السكن الذي يقيم فيه".

وأضاف: "هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة، ونحن بصدد حل أزمة مستحقاته المتأخرة، كما أنه لن يتم طرده من الشقة التي يقيم فيها".

وتابع: "نحن بصدد حل أزمة المستحقات المتأخرة لخوان بيريرا، وكل ما تردد عن تقديمه شكوى ضد النادي غير صحيح إطلاقًا".

وواصل: "عندما جئنا في المجلس الحالي في عام 2023، واجهنا أزمات مالية لا حصر لها على كافة المستويات".

وأضاف: "كانت من الأزمات التي واجهناها مديونيات في فرع ميت عقبة لصالح وزارة الأوقاف، وكانت على وشك السحب لعدم سداد المديونيات".

وأردف: "تدخلنا وكنا نعلم بوجود هذه الأزمة لصالح وزارة الأوقاف، وكانت هناك مديونيات تُقدّر بـ17 مليون جنيه لصالح الأوقاف".

وأكمل: "نجحنا في التدخل سريعًا وقمنا بحل هذه الأزمة مع وزير الأوقاف حين ذاك، وقمنا بدفع 17 مليون جنيه مديونيات من المجالس السابقة لنادي الزمالك".