محافظ المنوفية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات الخدمات الصحية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المهندس علي عبد الساتر رئيس الادارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة ، الدكتورة أسماء العربي مسئول التجهيزات الطبية بالوزارة ، وذلك في إطار متابعة المشروعات الطبية الجاري تنفيذها والوقوف ميدانيًا على الاحتياجات الفعلية بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للارتقاء بمستوى الخدمات ، بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.



حيث تناول اللقاء مناقشة الموقف الحالي لعدد من المشروعات الطبية الجديدة ومنها إنشاءات مبنى الرمد الجديد ، موقع مستشفى شبين الكوم الجديدة ، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتي تساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا وتوفير التجهيزات اللازمة وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل لتعزيز جودة الخدمات لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على دعم المنظومة الصحية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات التطوير، موجهاً بتضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر كافة الاحتياجات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات بكافة المستشفيات لتلبية متطلبات المواطنين ، مثمناً الدور الهام والحيوي لوزير الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة بأحدث التقنيات الحديثة والنهوض بها كون قطاع الصحة يعد من أهم الملفات الحيوية والهامة.