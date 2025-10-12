رئيس الوزراء يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري لتأكيد ضرورة العمل على الانتهاء من التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا للبلدين

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مكالمة هاتفية من سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة.



وأكد الجانبان خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص البلدين على تعزيز العلاقات في كافة المجالات. كما تم بحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، سعياً للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة ويلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

كما أكد الجانبان ضرورة العمل على الانتهاء من التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المقرر عقدها الشهر المقبل في القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا ضرورة الإعداد الجيد لمختلف الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.