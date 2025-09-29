أقراص ونقط ونسكافيه.. آداب الجيزة تحبط ترويج كمية كبيرة من المنشطات

أسقطت الإدارة العامة لمباحث الآداب ، اثنين من أخطر تجار العقاقير والمنشطات الجنسـ.ـية بمنطقة الهرم ، وحرزت بحوزتهم قرابة 3 آلاف قرص منشط مختلف الأنواع و62 علبة نقط واسبراي و154 كيس نسكافيه جميعها منشطات قبل ترويجها.

وردت معلومات إلى إدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة بقيام شابين من أكبر تجار العقاقير والمنشطات الجنسية بإعداد كمية كبيرة لترويجها على عملائهم من أجل تحقيق أرباح بمبالغ ضخمة، تم إجراء التحريات من خلال الاستعانة بالمصادر السرية وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

ووضع ضباط مباحث آداب الجيزة، خطة أمنية محكمة لإسقاط المتهمين حيث تم تحديد خطوط سيرهما وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ، حتى نجح إحداها في إلقاء القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على كرتونة تحتوى على كميات من العقاقير والأدوية المنشطة جنسيا، وبفض محتواها تبين أن بداخلها 3 آلاف قرص منشط مختلف الأنواع والأحجام و62 علبة متنوعة بين نقط واسبراي و154 كيس من النسكافية المنشط ، وتنوعت المصبوطات بين منشطات خاصة بالرجال وأخرى للسيدات.

كما ضبط بحوزة المتهمين هاتفين محمولين يستخدماهما في تحديد الكميات ، وأماكن اللقاء مع عملاءهما ومبلغ ۲۱۰۰ جنيه اعترفا أنه حصيلة نشاطهما الآثم من بيع وتوزيع العقاقير والمنشطات الجنسية.