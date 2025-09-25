القبض على 7 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (7 سيدات ، وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") .

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.