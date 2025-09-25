أمن القليوبية يكشف حقيقة ضبط رجل يرتدي نقابا أمام مدرسة بشبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء بعض الأشخاص بوجود رجل يرتدي نقابا داخل مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، بمركز شبين القناطر لخطف الطالبات.

ونفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ما تردد، مؤكدة أنه عار تماما من الصحة، وأن الحقيقة تتمثل في أن سيدة منتقبة حضرت إلى المدرسة لأخذ ابنتها، إلا أن بعض الأهالي والطلاب تجمعوا حولها، وروج البعض شائعة مغرضة عن وجود رجل متنكر بالنقاب بهدف خطف الفتيات.

وكشف مصدر أمني بمحافظة القليوبية، أن قوة من مركز شرطة شبين القناطر انتقلت على الفور إلى المدرسة، وتم التحقق من الموقف ومساعدة السيدة حتى عادت إلى منزلها بسلام، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الشائعات التي تثير الذعر بين أولياء الأمور والطلاب.



وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد روجت لوجود رجل متنكر بالنقاب داخل المدرسة لخطف الطالبات، وهو ما ثبت عدم صحته.