قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في قضية الفعل الفاضح على المحور.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

المتهمين بقضية الفعل الفاضح
المتهمين بقضية الفعل الفاضح
معتز الخصوصي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 13218 جنح كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية الفعل الفاضح على طريق المحور”، عن تفاصيل جديدة؛ بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شخصين و3 فتيات داخل سيارة ملاكي في أثناء ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشاجرة وتعدٍّ بالأيدي مع مصور الواقعة.

وقالت المتهمة “س. م” أمام جهات التحقيق، إنها كانت عائدة من سهرة في ملهى ليلي بالعجوزة، يُدعى “الذهبية”، بصحبة أصدقائها، داخل سيارة المتهم “أ. ع”، وتوقفت المجموعة في طريق وصلة دهشور «لشرب شيء»، مضيفة أن إحدى الفتيات جلست بجوار المتهم في المقعد الأمامي واحتضنته، بينما كانت هي وصديقة أخرى في المقعد الخلفي.

وأضافت المتهمة، أن شخصًا كان يسير بسيارته بجوارهم، بدأ في تصويرهم في أثناء سيرهم على الطريق؛ ما دفع المتهم “أ. ع” إلى اعتراض طريقه، ونشبت مشاجرة بينهما؛ بعدما حاول مصور الواقعة، الدفاع عن نفسه، فقام بكسر فانوس السيارة، وتبادل الطرفان السباب والاعتداء بالأيدي، قبل أن يتجمع المارة ويفضّوا الاشتباك.

وتابعت المتهمة: «بعدها مشينا من المكان، لكن يوم 10 مارس الساعة 3 الفجر، الشرطة جت أخدتني من البيت، ومن وقتها وأنا بيتحقق معايا».

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت في نطاق الشيخ زايد – دائرة مركز شرطة كرداسة، وأن سبب التواجد بالمكان؛ كان بعد انتهاء سهرتهم في الملهى الليلي، وتوجههم إلى وصلة دهشور للتنزه.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة ارتكاب فعل فاضح

تنص المعادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تحقيقات النيابة العامة قضية الفعل الفاضح طريق المحور سيارة ملاكي مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

دعاء الصباح

دعاء الصباح .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب

كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب

بالصور

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

فيديو

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد