رياضة

«الحديدي»: «ياس توروب» مدرب قوي الشخصية وسيُعيد الانضباط في الأهلي.. و«ريبيرو» لم يقدّم أي شيء

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

قال عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، إن البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، لم يقدم أي شيء يُذكر خلال فترته مع الأهلي، مؤكدًا أن عماد النحاس كان أفضل منه في توظيف اللاعبين والتعامل النفسي معهم.

وأضاف الحديدي، خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن المدير الفني الجديد للأهلي، ياس توروب، معروف بشخصيته القوية وقدرته على فرض الانضباط داخل أي فريق يقوده، مشيرًا إلى أن ذلك ما يحتاجه الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن محمد الشيبي، ظهير أيمن نادي بيراميدز، هو الأفضل في إفريقيا في مركزه، نظرًا لثبات مستواه وقوته الدفاعية والهجومية.

وتابع الحديدي أن رحيل رامي ربيعة عن الأهلي كان خطأً كبيرًا، موضحًا أنه أفضل من المغربي أشرف داري، الذي يرى أنه لا يصلح لتمثيل النادي الأهلي، وفي المقابل أشاد بـ محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، ووصفه بأنه "جريء ولا يخاف".

واختتم الحديدي حديثه متسائلًا: "ليه ما نعرفش نفرح؟ صعدنا كأس العالم والمفروض نفرح، ليه بنقعد ننتقد كابتن حسام حسن والجهاز الفني؟ سيبونا نفرح وخلوا حسام يفرح بنجاحه."

الأهلي أخبار الأهلي ريبييرو أخبار الرياضة

