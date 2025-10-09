تحديات فنية أمام فيريرا بسبب غياب الدوليين قبل مواجهة ديكيداها

استأنف اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويغيب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.