قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديات فنية أمام فيريرا بسبب غياب الدوليين قبل مواجهة ديكيداها

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

استأنف اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويغيب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يانيك فيريرا تدريبات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد