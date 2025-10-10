سيارة تدهس طالبا أثناء رجوعها للخلف بالعياط

دهست سيارة طالب اسفل عجلاتها أثناء رجوعها للخلف، في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاته في الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وضبط قائد السيارة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص في قرية بالعياط، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة أثناء رجوع قائدها للخلف، اصطدم بطالب، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.