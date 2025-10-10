قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
محافظات

إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بأسيوط| صور

انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء الفرعية بأسيوط
انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء الفرعية بأسيوط
إيهاب عمر

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء أسيوط الفرعية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار اثنان فوق السن واثنان آخران تحت السن لاختيار نصف مقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة وممثليها في النقابة العامة.


وتُجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبدالرحيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار وليد لافي واللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الدكتور عبدالحكيم عبدالستار والدكتور محمد عرفة عثمان والدكتور شادي نادي.

11 مرشحا يتنافسون في الانتخابات 

قال الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط إنه  يتنافس 11 مرشح على 4 مقاعد مجلس النقابة فى أسيوط منهم اثنين فوق السن واثنين تحت السن ، مشيرًا إلى أن الإقبال في تزايد عقب صلاة ظهر الجمعة ، منوها إلى وجود لجنة للوافدين تيسيرا على المتواجدين داخل المحافظة من المحافظات الأخرى؛ مشيرًا إلى أن بلغ عدد من له حق التصويت 8 آلاف ناخب مسدد للاشتراكات.


ودعا نقيب الأطباء بأسيوط، جميع الأطباء إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.

ويتنافس 11 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس الفرعي، بينهم 8 مرشحين فوق السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و3مرشحين تحت السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا). وأكدت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن باب التصويت مفتوح من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يعقبها مباشرة بدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية وأن العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاقتراع

أسيوط نقابة أطباء أسيوط الفرعية انتخابات التجديد النصفي الناخبين مقاعد مجلس النقابة الفرعية النقابة العامة

