إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بأسيوط| صور

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء أسيوط الفرعية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار اثنان فوق السن واثنان آخران تحت السن لاختيار نصف مقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة وممثليها في النقابة العامة.



وتُجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبدالرحيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار وليد لافي واللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الدكتور عبدالحكيم عبدالستار والدكتور محمد عرفة عثمان والدكتور شادي نادي.

11 مرشحا يتنافسون في الانتخابات

قال الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط إنه يتنافس 11 مرشح على 4 مقاعد مجلس النقابة فى أسيوط منهم اثنين فوق السن واثنين تحت السن ، مشيرًا إلى أن الإقبال في تزايد عقب صلاة ظهر الجمعة ، منوها إلى وجود لجنة للوافدين تيسيرا على المتواجدين داخل المحافظة من المحافظات الأخرى؛ مشيرًا إلى أن بلغ عدد من له حق التصويت 8 آلاف ناخب مسدد للاشتراكات.



ودعا نقيب الأطباء بأسيوط، جميع الأطباء إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.

ويتنافس 11 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس الفرعي، بينهم 8 مرشحين فوق السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و3مرشحين تحت السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا). وأكدت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن باب التصويت مفتوح من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يعقبها مباشرة بدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية وأن العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاقتراع